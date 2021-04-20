Под Сыктывкаром ищут пропавшего на воде мужчину

В Сыктывдинском районе ведутся поиски пропавшего на воде мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, 60-летний мужчина пропал в понедельник, 19 апреля. В тот день ушел на озере Чудо Пи, расположенное в 50 километрах от Сыктывкара, недалеко от села Часово, и не вернулся. Как передает «Комиинформ», на место происшествия выехал Северо-Западный РПСО МЧС России. Работы продолжатся и во вторник, 20 апреля.

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