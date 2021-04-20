Жители Коми в 2020 году предпочитали больше тратиться на алкоголь

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В 2020 году жители Коми потратили на покупку различных товаров 165 миллиардов рублей. Если это значение разделить на всех людей в республике, то получится, что один человек потратил 202 тысячи рублей за год. К слову, величина трат увеличилось по сравнению с 2019 годом на пять тысяч.

Чаще всего жители Коми покупали алкоголь. На втором месте по количеству купленного занимает мясо и продукты из него. Тройку лидеров замыкают легковые автомобили.

А вот макароны, муку, молочку и морепродукты жители республики стали покупать меньше. Зато увеличились продажи картофеля, овощей, продуктов из мяса и мяса птицы, сыра, сообщает Комистат.

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