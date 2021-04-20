В Коми КамАЗ с водителем и пассажиром затонул в реке

В ночь на вторник, 20 апреля, в Вуктыльском районе КамАЗ утонул в реке Печора, внутри были водитель и пассажир. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

Инцидент произошел в местечке Кузьдибож. КамАЗ ехал по автодороге Вуктыл – Ухта. На ухтинской стороне дороги имеется понтонная переправа и съезд к ней. Поскольку проезжую часть размыло половодьем, всю территорию затопило, КамАЗ ехал по воде. При этом водитель не увидел, как большегруз съехал с дороги. Свою роль сыграла и ночная темнота.

В итоге КамАЗ оказался прямо в реке Печора, и он потонул практически на половину кабины. Сами водитель и пассажир не пострадали. Они дозвонились до Службы спасения на номер 112 и сообщили о случившемся.

На место прибыли спасатели, облаченные в гидрокостюмы. Они прибыли на лодке и вброд добрались до КамАЗа. Как передает "Комиинформ", пострадавших посадили в судно и эвакуировали с места происшествия.

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