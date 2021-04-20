В Коми Ту-160 и Ту-95МС запустили крылатые ракеты

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Ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС выполнили практические пуски крылатых ракет во время учений в Коми. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Командованием дальней авиации в рамках контрольной проверки за зимний период обучения проведено командно-штабное учение на базе авиационного соединения в Саратовской области», - говорится в сообщении Минобороны.

Во время полетов экипажи отработали дозаправку в воздухе на высоте более 6 000 метров и скорости около 600 километров в час, а также воздушное патрулирование в заданной зоне. Полет длился более семи часов.

Всего в учениях было задействовано около десяти самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ил-78.

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