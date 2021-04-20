В Коми опрокинулась иномарка: водитель сбежал, оставив пострадавшего

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 19 апреля, в Корткеросском районе опрокинулся Mitsubishi Lancer; водитель сбежал, оставив пострадавшего на месте аварии. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 21.15 в селе Сторожевск. Мужчина 1992 года рождения ехал за рулем Mitsubishi Lancer по улице Интернациональной. Напротив дома №24 он не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

После аварии водитель скрылся. В результате ДТП пострадал пассажир 1993 года рождения. У него диагностировали автотравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, закрытые травмы шеи и грудной клетки. Пострадавший попал в больницу.

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