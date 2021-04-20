Воркутинец перевел мошенникам 744 тысячи рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Воркуте местный житель 1975 года рождения перевел мошенникам 744 300 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчине позвонил неизвестный и представился работником службы безопасности банка. Собеседник сообщил, что на имя воркутинца мошенники пытаются незаконно оформить кредит. Звонивший пояснил: чтобы предотвратить действия, нужно сходить в банк, оформить там максимально возможный кредит и перевести финансы на специальный «безопасный счет».

Житель Заполярья знал о дистанционных способах обмана, однако потерял бдительность. Он перевел деньги на счет, указанный аферистом. Однако вскоре горожанину позвонили настоящие работники службы безопасности банка, чтобы подтвердить перевод. Тогда северянин понял, что стал жертвой обмана и обратился к стражам порядка.

В результате полицейским вместе с сотрудниками службы безопасности банка удалось оперативно заблокировать перевод большей части суммы – 644 300 рублей. При этом 100 тысяч рублей успели уйти на счет афериста. Установлено, что злоумышленник связывался с жителем Заполярья по телефонам, зарегистрированным в Москве и Иваново. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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