В Коми прокурор защитил права женщины с инвалидностью

Фонд социального страхования отказало 72-летней женщине в компенсации затрат архив "КП" Фото:

Жительница Удорского района, будучи инвалидов второй группы, не могла на протяжении долго времени добиться положенной ей компенсации за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации. Защитить права 76-летней пенсионерки смог местный прокурор.

Женщина рассказала сотруднику надзорного органа, что она приобрела аналог технического средства реабилитации, основное наименование которого содержится в Приказе Минтруда, поэтому ей отказали в выплате. Попытки обжалования такого отказа руководителю отделения остались безуспешны, вместо возмещения затраченных средств пенсионерке рекомендовали обратиться в бюро медико-социальной экспертизы для внесения изменений в программу реабилитации. Однако программа заявительницы была разработана в 2010 году, носит бессрочный характер, а повторное освидетельствование не предусмотрено.

- Посчитав отказ уполномоченного органа в возмещении затраченных средств незаконным, прокурор района обратился в суд с исковым заявлением в интересах пенсионерки об обязании регионального отделения ФСС компенсировать стоимость приобретенного технического средства реабилитации. Мировым судьей Пушкинского судебного участка Сыктывкара требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

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