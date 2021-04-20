В селе Коми оштрафовали за заросший борщевиком участок

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Россельхознадзор по Коми обнаружил заросший земельный участок сельскохозяйственного назначения вблизи села Пажга Сыктывдинского района в мае 2020 года. Но штраф за него владелец заплатил только сейчас - пришлось его разыскивать через судебных приставов.

Участок площадью 3 га не используется, зарос сорной растительностью, преимущественно борщевиком Сосновского и ивняком. Признаки ведения сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. По факту нарушения было возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.

В сентябре 2020 года вынесено постановление о признании собственника участка виновным, ему назначено административного наказания в виде штрафа в размере 20000 рублей.

Постановление обжаловано не было и вступило в законную силу. Однако, в установленный законом срок, штраф гражданин не уплатил. В связи с этим, в феврале 2021 года информация по должнику была направлена в службу судебных приставов по Сыктывкару. В рамках исполнительного производства штраф взыскан с должника в полном объеме, сообщил Россельхознадзор по Коми.

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